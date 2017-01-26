Самым крупным трансферным «расточителем» стала АПЛ

Проведено исследование относительно трансферных расходов футбольных клубов ведущих европейских лиг за последние 5 лет

Такие данные обнародованы на страницах «Новое Время».

Рейтинг клубов с отрицательным трансферным сальдо ожидаемо и с огромным гандекапом возглавила Английская Премьер лига – ее общий «минус» составил более 3 млрд. евро.

Больше всех в Англии на трансферы потратил «Манчестер Сити» - более 500 млн. евро. Далее в списке чемпионатов с отрицательным трансферным балансом идет Немецкая Бундеслига (-342,6 млн. евро), Турецкая Суперлига (-почти 176 млн. евро), Российская Премьер лига (-почти 166 млн. евро) и Итальянская Серия А (-почти 158 млн. евро).

Украинская Премьер лига сохраняет положительное трансферное сальдо по итогам последних 5 сезонов на уровне + 85,7 млн. евро. Рейтинг клубов с положительным трансферным сальдо за 2012-2016 годы выглядит следующим образом: Португальская Примера (почти 710 млн. евро), Голландская Ердивизия (485 млн. евро), Первая Хорватская Лига ( 148 млн. евро), Бельгийская Жупиле Лига (139 млн. евро) и Швейцарская Суперлига (118 млн. евро).

Не менее интересный состав имеет рейтинг клубов по потенциальной прибыли от возможных трансферов: «Барселона», «Тоттенхэм», «Атлетико Мадрид», «Лестер Сити», «Реал Мадрид», «Арсенал Лондон» , «Ливерпуль», «Наполи», «Саутгемптон» и «Рома».

Фото: «Сегодня».