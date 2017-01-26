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Экклстоун хочет создать альтернативу Формуле 1

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Экклстоун будет бороться против Liberty Media

Экс-генеральный промоутер и управляющий директор Формулы 1 Берни Экклстоун планирует создать новую серию автогонок в 2019 году 

Согласно достоверным источникам, Экклстоун будет бороться против Liberty Media с помощью отколовшейся серии с 2019 года, сообщает «УНИАН».

Экклстоун в настоящее время является президентом FOM (Formula One Management) и FOA (Formula 1 Administration). Также владеет долей компании «Альфа Према», материнской компании группы компаний Формула 1. По сути, до 23 января 2017 года он являлся руководителем Формулы 1 в целом

Сначала Экклстоун участвовал в соревнованиях в качестве гонщика (Экклстоун участвовал в двух Гран-при в сезоне 1958 года, но ни разу не прошёл квалификацию), а затем в качестве менеджера Стюарта Льюиса-Эванса и Йохена Риндта. В 1972 году приобрёл команду «Брэбем», которой руководил в течение 15 лет. В качестве владельца команды стал членом Ассоциации конструкторов Формулы 1. Его контроль над гонками (который начался с того, что в конце 1970-х годов он впервые продал телевизионные права) являлся преимущественно финансовым, но в соответствии с Договором Согласия Экклстоун и его компании занимались управлением, организацией и логистикой каждого гран-при Формулы 1.

23 января Экклстоун покинул пост президента группы компаний Formula 1 по решению нового руководства гоночной серии компаниии Liberty Media.

Фото: brightwallpapers.com.ua. 

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Теги: Берни Экклстоун, гонки, Формула 1

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