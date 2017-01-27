«Звезда» рассталась с легионером

Испанский легионер Фернандес Лопес Айтор больше не является игроком кропивницкой «Звезды»
Контракт с полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает «Сегодня».
Фернандес Лопес Айтор присоединился к команде в сентябре прошлого года.
В официальных матчах в составе кропивничан он дебютировал 17 сентября 2016, выйдя на замену в выездном поединке против ФК «Днепр».
Всего же в футболке «Звезды» провел 9 игр, голов не забивал.
Фото: ФК «Звезда»
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