Экклстоун заработал 28 миллионов на продаже акций

Бывший глава Формулы 1 Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов на продаже акций нового владельца «королевских гонок»
Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем Формулы 1, приобретя 100% акций серии, сообщает «Сегодня».
В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора Формулы 1, который займет Чейз Кэри.
После покупки Ф 1 Liberty Media в рамках сделки также передала часть своих акций предыдущим акционерам Формулы 1. При этом большинству из тех, кому достались акции Liberty Media, было запрещено продавать их в течение полугода, за исключением нескольких лиц, включая Экклстоуна.
Согласно появившимся в среду данным, семеро новых владельцев акций Liberty Media продали свои пакеты в общей сложности за 39,9 миллиона долларов. Экклстоун продал акций на 28 миллионов, сохранив у себя только 0,5%.
Ранее сообщалось, что Экклстоун, руководивший Формулой 1 c 70-х годов, после ухода станет почетным председателем серии.
Фото: Твиттер.
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Теги: акции, Берни Экклстоун, Формула 1
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