Украинец расписался в воротах «Панаитоликоса»

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов забил гол в составе ПАОКа, сыграв лишь третий матч в 2017 году после возвращения в строй и перенесенной травмы
Воспитанник «Днепра» получил место в стартовом составе в ответном поединке 1/8 финала Кубка Греции с «Панаитоликосом», сообщают «Вести».
В первой игре ПАОК выиграл – 2:0.
В ответной игре Шахов и компания тоже не испытали проблем и в конце первого тайма забили один за другим два мяча. А в начале второго тайма свой гол забил и Шахов. Это его третий гол за ПАОК. Два из них – в Кубке Греции, еще один – в Лиге Европы.
Следующий матч ПАОК проведет тоже с «Панаитоликосом», но уже в чемпионате Греции – 29 января.
Фото: volgograd-fc.ru.
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