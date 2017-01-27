Украинец расписался в воротах «Панаитоликоса»

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов забил гол в составе ПАОКа, сыграв лишь третий матч в 2017 году после возвращения в строй и перенесенной травмы

Воспитанник «Днепра» получил место в стартовом составе в ответном поединке 1/8 финала Кубка Греции с «Панаитоликосом», сообщают «Вести».

В первой игре ПАОК выиграл – 2:0.

В ответной игре Шахов и компания тоже не испытали проблем и в конце первого тайма забили один за другим два мяча. А в начале второго тайма свой гол забил и Шахов. Это его третий гол за ПАОК. Два из них – в Кубке Греции, еще один – в Лиге Европы.

Следующий матч ПАОК проведет тоже с «Панаитоликосом», но уже в чемпионате Греции – 29 января.

Фото: volgograd-fc.ru.