Украинец помог «Платаниасу» прервать безвыигрышную серию

Украинский центральный защитник Виталий Прындета принял участие в первом матче 1/8 финала Кубка Греции за «Платаниас»
Теперь в активе 23-летнего уроженца Дубно (Ровенская область) и воспитанника «Волыни» - девять поединков в своем новом клубе (шесть – в чемпионате Греции, три – в Кубке Греции), сообщают «Вести».
«Платаниас» на своем поле выиграл у «Яннины» со счетом 1:0 и прервал трехматчевую безвыигрышную серию.
Ответный поединок состоится 1 февраля на выезде.
А в воскресенье (29 января) «Платаниас» проведет домашний матч чемпионата Греции – с «Керкирой».
Фото: «Вести».
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