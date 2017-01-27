Украинец помог «Платаниасу» прервать безвыигрышную серию

Украинский центральный защитник Виталий Прындета принял участие в первом матче 1/8 финала Кубка Греции за «Платаниас»

Теперь в активе 23-летнего уроженца Дубно (Ровенская область) и воспитанника «Волыни» - девять поединков в своем новом клубе (шесть – в чемпионате Греции, три – в Кубке Греции), сообщают «Вести».

«Платаниас» на своем поле выиграл у «Яннины» со счетом 1:0 и прервал трехматчевую безвыигрышную серию.

Ответный поединок состоится 1 февраля на выезде.

А в воскресенье (29 января) «Платаниас» проведет домашний матч чемпионата Греции – с «Керкирой».

Фото: «Вести».