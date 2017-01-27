«Химик» вышел в 1/8 финала еврокубка

Южненский «Химик» вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ, обыграв по сумме двух матчей румынский МСК «Тырговиште» в 1/16 финала Кубка ЕКВ

Ответная игра в Южном, проходившей в настоящей спортивной атмосфере, получилась столь же напряженной, как и в Румынии, сообщает официальный сайт «Химика».

Ведя в счете 2:0, «Химик» уступил две следующие, и ценой невероятных усилий вырвал победу в пятой партии – 15:13.

Самым результативным игроком матча стала Анастасия Чернуха, набравшая 27 очков. В 1/8 финала «Химик» сыграет с сербской «Визурой».

Первый матч запланирован в Южном в период 7-9 февраля.

«Химик» – «Тырговиште» (Румыния) – 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13)

«Химик»: Дрозд, Политанская, Сильченкова, Молодцова, Чернуха, Томич; Степанчук (л), Немцева, Степановская (к), Дудник. Тренер – Андрей Романович.

«Тырговиште»: Собо, Клисура, Калота, Икич, Коллар, Иваноф; Себич (л), Трича, Брчич, Митранеску.

Фото: vc.khimik.com.ua