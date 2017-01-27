«Черкасские Мавпы» и БИПА победили в Суперлиге

В Черкассах и Кременчуге завершились матчи регулярного чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых «Мавпы» обыграли «Волыньбаскет», а одесская БИПА в гостях одолела «Кремень»
В игре в Черкассах «Мавпы» имели больше преимущество в первой 10-минутке, а затем удерживали его во второй и третьей четвертях, выигрывая с минимальной разницей - 25:9, 19:18 и 15:12, сообщает «УНИАН».
В четвертой 10-минутке хозяева также выигралис минимальным счетом (20:19), доведя общее преимущество до 79:58.
В Кременчуге хозяева площадки «Кремень» смогли на равных бороться с соперником в первой четверти, после чего безнадежно отставали в счете - 19:18, 12:24, 14:14 и 13:26 - 58:82 в общем счете.
Ближайшие матчи с участием лидеров турнирной таблицы Суперлиги - «Будивельника» и «Химика», состоятся 28 января.
Фото: mavpabasket.com
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