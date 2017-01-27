Вратарь забил мяч в свои ворота после объятий партнера (ВИДЕО)

Голкипер дубля турецкой команды «Газиантепспор» отличился автоголом в матче чемпионата одной из низших турецких лиг, когда после отраженного пенальти его обнял партнер по команде
Голкипер, имя которого не называется, парировал удар с 11 метров, после чего его слишком активно поздравил одноклубник, сообщает «УНИАН».
Из-за чрезмерных объятий партнера вратарю не удалось удержать мяч в руках, в результате чего тот угодил в сетку ворот.
Видео: Life Video
Фото: volgograd-fc.ru
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Теги: вратарь, Газиантепспор, футбол
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