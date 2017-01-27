Украинка вышла в финал Australian Open

Юная украинка Марта Костюк обыграла более опытную Елену Рыбакину в полуфинале юниорского турнира Большого Шлема

Полуфинальный матч для украинки длился всего 1 час и 7 минут, сообщает «Корреспондент.net».

В первом сете Марта проиграла лишь второй гейм, после которого одержала победы в 7 геймах подряд (5 в первом сете и 2 во втором).

Сразу взяв подачу соперницы во второй партии, Костюк не сумела чисто отработать на своей, и дала возможность 17-летней россиянке взять 6 гейм на приеме.

Однако при счете 5:5 украинка вновь реализовала брейк, после чего со второго матч-бола сумела выиграть поединок.

Марта Костюк (Украина, 11) – Елена Рыбакина (Россия, 16) – 6:1, 6:7

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