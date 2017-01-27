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Украинка не смогла пробиться в финал микста Australian Open

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Свитолина вместе с Гучьоне уступила американско-колумбийской пар

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в миксте на первом в 2017 году турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии

В полуфинальном поединке Свитолина вместе с австралийцем Гучьоне уступила американско-колумбийской паре Спирс/Кабал со счетом 6:7, 2:6, сообщает «Сегодня».

В 12-м гейме первого сета Свитолина и Гучьоне не реализовали два сетбола.

Ранее в финал юниорского Australian Open вышла 14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк.

Фото: Getty Images

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Теги: Australian Open, Свитолина, теннис

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