Украинка не смогла пробиться в финал микста Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал соревнований в миксте на первом в 2017 году турнире «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии
В полуфинальном поединке Свитолина вместе с австралийцем Гучьоне уступила американско-колумбийской паре Спирс/Кабал со счетом 6:7, 2:6, сообщает «Сегодня».
В 12-м гейме первого сета Свитолина и Гучьоне не реализовали два сетбола.
Ранее в финал юниорского Australian Open вышла 14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк.
Фото: Getty Images
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Теги: Australian Open, Свитолина, теннис
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