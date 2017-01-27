«Финикс» украинца не смог остановить «Денвер»

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых «Денвер Наггетс» одержал пятую подряд победу на своей площадке

«Денвер» обыграл «Финикс» украинца Алексея Лэня со счетом 127:120, сообщает «УНИАН».

На счету Лэня в этом матче 4 очка, 3 подбора и 2 передачи.

«Денвер» - «Финикс» - 127:120 (35:29, 22:32, 39:31, 31:28)

Д: Йокич (29 + 14 подборов + 8 передач), Галлинари (25 + 7 подборов), Бартон (16), Фарид (15), Нельсон (13 + 9 передач), Чендлер (9 + 9 подборов).

Ф: Блэдсоу (28), Букер (24 + 6 передач + 5 потерь), Уоррен (21 + 8 подборов), Найт (17), Такер (11), Лень (4 + 3 подбора + 2 передачи).

Фото: USA Today.