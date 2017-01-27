Матч «Звезды» завершился скандалом

«Звезда» провела первый спарринг во время тренировочного сбора на Кипре

Восьмая команда чемпионата Украины сыграла с участником 1/16 финала Лиги Европы «Астрой», которая после 21-го тура идет на седьмом месте в высшем дивизионе чемпионата Румынии, сообщает «Сегодня».

Во втором тайме один из игроков «Астры» получил красную карточку, и по договоренности сторон его заменил другой исполнитель. Однако на 70-й минуте еще один футболист румынской команды заработал удаление. На этот эпизод очень эмоционально отреагировал наставник соперников украинского клуба и после словесной перепалки увел свою команду с поля. Поэтому игра закончилась досрочно – на 70-й минуте. К тому времени счет встречи был ничейным – 1:1.

Следующий матч на сборах на Кипре «Звезда» проведет 28 января. Соперником будет венгерская команда «Мезекевешд», которая после 19 туров идет пятой в высшем дивизионе своей страны.

Фото: ФК «Звезда»