Футболисту вправили вывихнутое колено прямо на поле (ВИДЕО)

В Венесуэле во время матча у одного из футболистов коленная чашечка покинула свое привычное место

Подоспевшие медики попытались успокоить парня, который страдал от невероятной боли, после чего медленно стали разгибать травмированную ногу, сообщает «Корреспондент.net».

Вдруг коленная чашечка резко встала туда, где была раньше.

Подобная травма скорее всего потребует оперативного вмешательства, а игрок не сможет играть еще на протяжении минимум двух месяцев.

Видео и фото: Bigstarshow