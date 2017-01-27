Клубы Бундеслиги установили рекорд

Суммарный доход 18 клубов высшей лиги Германии составил 3,24 миллиарда евро
Это на 23,7 процента больше, чем сезоном ранее, сообщают «Вести».
Доходы 13 из 18 клубов в прошлом сезоне превысили 100 миллионов евро.
Максимальное значение у «Баварии» - 627 миллионов евро.
Фото: Shutterstock
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Теги: Бундеслига, доход, футбол
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