НБА. «Денвер» побеждает «Финикс», «Лейкерс уступает «Юте» + ВИДЕО

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли очередные встречи в одном из который «Денвер» переигрывает «Финикс».

«Денвер Наггетс» добыл победу над «Финикс Санз» со счетом 127:120 в очередной игре регулярного чемпионата НБА.

После первой половины матча лидировали гости, но после большого перерыва хозяева паркета стали сокращать отставание и вышли вперед под занавес встречи.

Лучшим в составе победителей оказался Никола Йокич ему удалось оформить дабл-дабл из 29 набранных очков и 14 подборов, помимо этого игрок отадал 8 результативных передач. В составе гостей из штата Аризона стоит отметить Эрика Бледсо в его активе 28 очков, 4 подбора и 5 передач.

Украинский баскетболист, Алексей Лэнь защищающий цвета «Финикс Санз» выступающий на позиции центрового провел на площадке чуть более 10 минут за это время сумел отметится 4 очками, 3 подборами и 2 передачами.

Видеообзор поединка к вашему вниманию представлен ниже:

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях проиграл «Юте Джаз» со счетом 88:96 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Для «Юты» эта встреча оказалась не легкой. Хозяева несколько раз по ходу матча вырывались вперед, но «Лейкерс» удавалось сократить отставание, а на протяжении третьей четверти гости продолжительное время лидировали, но к сожалению, фиолетово-золотых им не удалось сдержать атаки «Джаз» и те вновь ушли в отрыв, который подопечные Люка Уолтона не смогли отыграть до финальной сирены.

Самым результативным в составе триумфаторов стал Гордон Хэйворд на его счету 24 очка, 3 подбора и 2 результативные передачи. В составе калифорнийской команды лучшую результативность продемонстрировал Лу Уильямс в его активе 20 очков, 5 подборов и 1 передача, россиянин Тимофей Мозгов набрал 9 очков, сделал 9 подборов и отдал 1 результативную передачу.

Видеообзор матча можете посмотреть ниже: