Украинка выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима прекрасно выступила на чемпионате Европы по биатлону, который сейчас проходит в Польше
Джима завершила на первом месте спринт, опередив россиянок Светлану Слепцову и Ирину Старых, сообщает «РБК-Украина».
Джима не допустила ни одного промаха.
Напомним, ранее на чемпионате Европы по биатлону бронзу выиграла другой украинка Меркушина.
Фото: «РБК-Украина».
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: биатлон, чемпионат, Юлия Джима
Последние новости
|
20:09
|
19:58
|
19:41
|
19:30
Большинство родителей позволяют своим детям брать с собой в постель гаджет
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0