Украинка выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Юлия Джима прекрасно выступила на чемпионате Европы по биатлону, который сейчас проходит в Польше

Джима завершила на первом месте спринт, опередив россиянок Светлану Слепцову и Ирину Старых, сообщает «РБК-Украина».

Джима не допустила ни одного промаха.

Напомним, ранее на чемпионате Европы по биатлону бронзу выиграла другой украинка Меркушина.

Фото: «РБК-Украина».