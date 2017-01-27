Украинские биатлонисты за пределами Топ-20 в мужском спринте

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, в пятницу прошла мужская спринтерская гонка
Победу на 10-километровой гонке одержал болгарин Владимир Илиев, который с одним промахом показал результат 24 минуты 26,9 секунды, сообщает «Сегодня».
Россиянин Александр Логинов уступил победителю 4,9 секунды, а «бронза» досталась еще одному болгарскому биатлонисту Красимиру Аневу (отставание – 16,7 секунды).
Лучший украинский результат – 22-е место Руслана Ткаленко.
Результаты мужской спринтерской гонки:
1. Владимир Илиев (0+1) 24:26.9
2. Александр Логинов (0+0) +4.9
3. Красимир Анев (0+0) +16.7
...
22. Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1
27. Александр Жирный (0+1) +1:14.5
73. Андрей Доценко (1+2) +2:34.4
Фото: twitter.com/IBU_CUP
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