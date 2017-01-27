«Ювентус» подозревают в связях с мафией

Туринский «Ювентус» опубликовал заявление, в котором отрицает информацию о связях между президентом клуба Андреа Аньелли и членами мафиозных структур

«В свете ряда статей, опубликованных в последние дни, «Ювентус» и президент Аньелли хотели бы объявить о том, что дали указание своим юристам разработать план защиты чести и респектабельности клуба. Прокуратура Турина начала расследование в отношении ряда семей, которые считаются членами Ндрангеты (итальянская организованная преступная группировка), подозреваемых в совершении преступлений против лиц и имущества и попытках внедриться в определенные виды деятельности «Ювентуса». Но ни один наш сотрудник, зарегистрированный в клубе, не стал фигурантом судебного разбирательства», - говорится в сообщении, сообщают «Вести».

«Ювентус» всегда в полной мере сотрудничает со следственными органами и отвечает на их запросы, сохраняя при этом максимальную конфиденциальность судебного разбирательства», - говорится в сообщении.

Фото: TWITTER.COM/JUVENTUSFC