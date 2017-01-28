Украинка заняла 21-е место на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в соревнованиях одиночниц на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве

В пятницу чемпионка Европы-2016, ранее ставшая первой в короткой программе, получила за произвольную программу 150,79 балла и с общим результатом 229,71 балла стала чемпионкой Европы, сообщает «Сегодня».

Оценки Медведевой за произвольную программу и по сумме двух прокатов являются новыми мировыми рекордами.

Второй стала еще одна представительница России Анна Погорилая, набравшая по сумме двух программ 211,39 балла.

«Бронзу» завоевала итальянка Каролина Костнер, получившая итоговые 210,52 балла.

Украинка Анна Хныченкова заняла 21-е место – 136,57 баллов.

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