Украинский футболист продолжит карьеру в Венгрии

Украинский полузащитник Владимир Танчик продолжит карьеру в Венгрии
25-летний футболист подписал с «Дьирмотом» полуторагодичное соглашение, сообщает «Сегодня».
На данный момент «Дьирмот» замыкает турнирную таблицу элитного венгерского дивизиона.
Танчик с 2015 года играл за «Олимпик», в составе которого в 21 матче забил два мяча.
Футболист известен по выступлениям за «Львов» и «Севастополь». Футболист поиграл в Польше, выступая за «Рух» и «Гурник» из Ленчны.
Напомним, в этом месяце украинский форвард Юрий Коломоец перешел в венгерский МТК.
Фото: foci24.com
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