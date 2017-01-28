Украинский футболист продолжит карьеру в Венгрии

Украинский полузащитник Владимир Танчик продолжит карьеру в Венгрии

25-летний футболист подписал с «Дьирмотом» полуторагодичное соглашение, сообщает «Сегодня».

На данный момент «Дьирмот» замыкает турнирную таблицу элитного венгерского дивизиона.

Танчик с 2015 года играл за «Олимпик», в составе которого в 21 матче забил два мяча.

Футболист известен по выступлениям за «Львов» и «Севастополь». Футболист поиграл в Польше, выступая за «Рух» и «Гурник» из Ленчны.

Напомним, в этом месяце украинский форвард Юрий Коломоец перешел в венгерский МТК.

Фото: foci24.com