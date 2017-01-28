«Сталь» подписала защитника

Каменская «Сталь» сообщает о подписании контракта сроком на 2,5 года с центральным защитником Артемом Шабановым

Родился Артем Шабанов 7 марта 1992 года в Киеве, сообщает «Сегодня».

Выступал за два клуба – столичный «Арсенал» и луцкую «Волынь».

В составе канониров защитник отыграл четыре с половиной года, отметившись двумя играми за основу, больше играя за команду U-21 (86 матчей, 2 гола).

В дальнейшем Шабанов три года выступал в «Волыни». В основном составе лучан на счету Артема 69 матчей и 1 гол, учитывая выступления в Кубке Украины.

Фото: ФК «Сталь»