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«Сталь» подписала защитника

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Шабанов играл за «Арсенал» и «Волынь»

Каменская «Сталь» сообщает о подписании контракта сроком на 2,5 года с центральным защитником Артемом Шабановым

Родился Артем Шабанов 7 марта 1992 года в Киеве, сообщает «Сегодня».

Выступал за два клуба – столичный «Арсенал» и луцкую «Волынь».

В составе канониров защитник отыграл четыре с половиной года, отметившись двумя играми за основу, больше играя за команду U-21 (86 матчей, 2 гола).

В дальнейшем Шабанов три года выступал в «Волыни». В основном составе лучан на счету Артема 69 матчей и 1 гол, учитывая выступления в Кубке Украины.

Фото: ФК «Сталь»

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Теги: защитник, сталь, футбол

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