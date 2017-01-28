Тренер «Арсенала» дисквалифицирован на четыре поединка

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на четыре матча за его поведение в ходе игры чемпионата Англии с «Бернли»

Матч состоялся 22 января в Лондоне и завершился победой «канониров» – 2:1, сообщает «Сегодня».

Французский специалист оштрафован на 25 тысяч фунтов.

В концовке матча с «Бернли» Венгер оскорбил резервного арбитра, после того как в ворота «Арсенала» назначили пенальти, и был удален на трибуну. Затем он оттолкнул судью, который пытался выдворить его из технической зоны.

Фото: allvictory.blogspot.com