«Днепр» и «Николаев» победили в Суперлиге

В Кривом Роге и Николаеве состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором «Днепр» победил «Кривбасс», а «Николаев» одолел «Запорожье-ZOG»
В Николаеве хозяева площадки уступая по ходу матча 21 очко, сумели не только догнать соперника, но и в результате второй раз в сезоне одержать победу над «Запорожьем» - 68:67, сообщает «УНИАН».
В матче в Кривом Роге в дебюте третьей 10-минутки «Днепр» оформил рывок. Постарался капитан гостей Станислав Тимофеенко, который в первой половине больше работал на команду, а после большого перерыва включился в атаке.
Форвард гостей теперь не только подбирал, раздавал и перехватывал, но и регулярно атаковал кольцо соперника, при чем делал это с высоким процентом. Криворожане сдали в атаке и полностью отдали сопернику щит, чем «Днепр» воспользовался, сделав свое преимущество двузначным.
«Николаев» – «Запорожье-ZOG» - 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)
«Николаев»: Иванов 17, Онуфриев 11, Кушниров 10 + 10 подборов, Швец 10 + 9 подборов
«Запорожье-ZOG»: Буренко 15 + 5 передач, Конате 14 + 12 подборов, Носков 12 + 14 подборов, Рыбалко 10
«Кривбасс» – «Днепр» - 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)
«Кривбасс»: Бояркин 16 + 4 передачи), Липовцев 14, Глебов 13, Ворник 10
«Днепр»: Ревзин 25 + 6 подборов, Мишула 18 + 9 передач, Тимофеенко 17 + 6 подборов + 5 передач
Фото: fbu.kiev.ua
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Теги: баскетбол, Днепр, Запорожье, Кривбасс, Николаев, Суперлига
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