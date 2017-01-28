«Днепр» и «Николаев» победили в Суперлиге

В Кривом Роге и Николаеве состоялись очередные матчи регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в котором «Днепр» победил «Кривбасс», а «Николаев» одолел «Запорожье-ZOG»

В Николаеве хозяева площадки уступая по ходу матча 21 очко, сумели не только догнать соперника, но и в результате второй раз в сезоне одержать победу над «Запорожьем» - 68:67, сообщает «УНИАН».

В матче в Кривом Роге в дебюте третьей 10-минутки «Днепр» оформил рывок. Постарался капитан гостей Станислав Тимофеенко, который в первой половине больше работал на команду, а после большого перерыва включился в атаке.

Форвард гостей теперь не только подбирал, раздавал и перехватывал, но и регулярно атаковал кольцо соперника, при чем делал это с высоким процентом. Криворожане сдали в атаке и полностью отдали сопернику щит, чем «Днепр» воспользовался, сделав свое преимущество двузначным.

«Николаев» – «Запорожье-ZOG» - 68:67 (14:22, 13:19, 14:10, 27:16)

«Николаев»: Иванов 17, Онуфриев 11, Кушниров 10 + 10 подборов, Швец 10 + 9 подборов

«Запорожье-ZOG»: Буренко 15 + 5 передач, Конате 14 + 12 подборов, Носков 12 + 14 подборов, Рыбалко 10

«Кривбасс» – «Днепр» - 81:87 (19:18, 22:26, 17:23, 23:20)

«Кривбасс»: Бояркин 16 + 4 передачи), Липовцев 14, Глебов 13, Ворник 10

«Днепр»: Ревзин 25 + 6 подборов, Мишула 18 + 9 передач, Тимофеенко 17 + 6 подборов + 5 передач

Фото: fbu.kiev.ua