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Спорт

Кубок Англии. Арсенал уничтожил Саутгемптон

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Тео Уолкотт оформил хет-трик

Дубль Данни Уэлбека и хет-трик Тео Уолкотта позволили Арсеналу невероятно легко разгромить Святых.

Команда Арсена Венгера фактически сделала игру еще в первом тайме, когда забила в ворота Саутгемптона 3 безответных мяча. Канониры собственно, как и другие команды Премьер-лиги играли смешенным составом были, как и опытные представители клуба так и совсем еще зеленая молодежь, воспитанная клубной академией. Саутгемптон выпустил в бой практически полностью резервный состав за исключением всего нескольких исполнителей.

Хозяева пропустили уже в первые 15 минут. Красивую комбинацию разыграли лондонцы, Лукас Перес в одно касание переправил мяч к Уэлбеку, а тот «парашютом» отправил мяч в сетку ворот. Он же расписался в воротах Харри Льюиса и на 22 минуте, после длинного заброса от Окслейда-Чемберлена принял круглого и покатил его в ворота.

К 35 минуте гости вели уже в три мяча, на этот раз Данни Уэлбек совершил результативную передачу, а именно сделал прострел с края вратарской площади, а откликнулся на него Тео Уолкотт. Полностью разбитый соперник уже в первую сорокапятиминутку, так и не сумел оклематься и отквитать хотя бы один мяч. Во второй половине игры издевательство над игроками, выступающими в красно-белых цветах продолжилось. 

Футболисты Арсенала порадовали своего шефа еще двумя мячами, который наблюдал за своими подчиненными с трибун, отбывая четырехматчевую дисквалификацию. Оба гола во втором тайме записал на свой счет Тео Уолкотт, сперва на 69 минуте и окончательно добив оппонента на 85 минуте противостояния.

Как итог, Канониры выходят в следующий раунд состязания, а команда Клода Пьюэля прекращает свои выступления в Кубке Англии и кажется, что это было сделано умышленно дабы сохранить силы на финал Кубка Лиги, где им будет противостоять Манчестер Юнайтед.

Также, помимо Арсенала в 5-й раунд Кубка на данный момент прошли такие коллективы как Вулверхэмптон, Тоттенхэм, Оксфорд Юнайтед, Линкольн Сити, Челси, Хаддерсфилд, Бернли, Блэкберн, Миддлсбро, Манчестер Сити.

Саутгемптон – Арсенал 0:5
Голы: Уэлбек, 15, 22, Уолкотт, 35, 69, 85

Саутгемптон: Льюис — Мартина, Гардош, Стивенс, Маккуин — Рид, Класи, Хойбьерг, Симс – Исгроув (Тадич, 64), Лонг (Редмонд, 65)

Арсенал: Оспина — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Гиббз — Рейне-Аделайде (Ивоби, 72), Мэйтленд-Найлз, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен — Лукас Перес, Уэлбек (Санчес, 65)

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Теги: Арсенал, Кубок Англии, Саутгемптон, футбол

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