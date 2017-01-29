Украинец завоевал бронзу на Кубке мира по биатлону

В словенской Поклюке закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках третьего этапа юниорского Кубка мира

Антон Дудченко завоевал бронзовую награду, отстав от победителя россиянина Кирилла Стрельцова всего на 15 секунд, сообщает «Сегодня».

Второе место досталось Онджею Санторе из Чехии.

Еще один украинец Назарий Цебринский финишировал на четвертом месте.

Виталий Труш стал 8-м, а Тарас Лесюк, Богдан Цимбал и Дмитрий Ивасенко вошли в первую двадцатку.

Спринт. Юниоры:

1. Кирилл Стрельцов (1+1) 26:27.7

2. Онджей Сантора (0+1) +9.2

3. Антон Дудченко (1+0) +15.6

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4. Назарий Цебринский (0+0) +16.1

8. Виталий Труш (0+1) +32.4

13. Тарас Лесюк (0+0) +57.0

17. Богдан Цимбал (0+0) +1:08.8

20. Дмитрий Ивасенко (1+0) +1:22.4

Фото: biathlon.com.ua