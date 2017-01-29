МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРІЇ
РЕГІОНИ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Украинец завоевал бронзу на Кубке мира по биатлону

0

Гонка стала лучшей в сезоне для наших юниоров

В словенской Поклюке закончилась спринтерская гонка у юниоров в рамках третьего этапа юниорского Кубка мира

Антон Дудченко завоевал бронзовую награду, отстав от победителя россиянина Кирилла Стрельцова всего на 15 секунд, сообщает «Сегодня».

Второе место досталось Онджею Санторе из Чехии.

Еще один украинец Назарий Цебринский финишировал на четвертом месте.

Виталий Труш стал 8-м, а Тарас Лесюк, Богдан Цимбал и Дмитрий Ивасенко вошли в первую двадцатку.

Спринт. Юниоры:

1. Кирилл Стрельцов (1+1) 26:27.7
2. Онджей Сантора (0+1) +9.2
3. Антон Дудченко (1+0) +15.6
..
4. Назарий Цебринский (0+0) +16.1
8. Виталий Труш (0+1) +32.4
13. Тарас Лесюк (0+0) +57.0
17. Богдан Цимбал (0+0) +1:08.8
20. Дмитрий Ивасенко (1+0) +1:22.4

Фото: biathlon.com.ua

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: биатлон, Украина, чемпионат

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украинка завоевала серебро на ЧЕ по биатлону

Украинка завоевала серебро на ЧЕ по биатлону

"> Украинка заняла 21-е место на ЧЕ по фигурному катанию

Украинка заняла 21-е место на ЧЕ по фигурному катанию

"> Украинские биатлонисты за пределами Топ-20 в мужском спринте

Украинские биатлонисты за пределами Топ-20 в мужском спринте

"> Украинка выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону

Украинка выиграла золото на чемпионате Европы по биатлону

Загрузка...
Розслідування катастрофи російського ТУ-154: Один з бортових самописців виявився котушковим магнітофоном зразку 80-их років
3_f49937dd (1)З’ясування причин катастрофи воєнного ТУ-154, який розбився одразу після вильоту з аеропорту Сочі 26 грудня 2016 року наразі неможливе через надто старе
В Росії помер бойовик та “перший голова ЛНР” Валерій Болотов
112В Росії за невідомих обставин помер 46-річний Валерій Болотов, ватажок бойовиків на Донбасі та перший так званий голова «ЛНР», – повідомив сьогодні

Последние новости

11:27

В Украине рухнули продажи китайских авто

11:18

Украинец завоевал бронзу на Кубке мира по биатлону

11:11

Американцы объяснили, что такое в их понимании «американская мечта»

10:56

В 2014 году в Крыму верными присяге осталась треть украинских военных

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Губернатор создал 10 новых управлений

Губернатор создал 10 новых управлений »

Харьков

В Харькове на взятке попался капитан полиции

В Харькове на взятке попался капитан полиции »

Запорожье

Проект &quot;Социальный инспектор&quot; помогает жителям Запорожья отстаивать свои &quot;транспортные&quot; права

Проект "Социальный инспектор" помогает жителям Запорожья отстаивать свои "транспортные" права »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.