Украинец стал 15-м в гонке преследования на ЧЕ

В польском Душники-Здруй закончилась мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону
Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов, сообщает «Сегодня».
Вторым к финишу пришел его соотечественник Евгений Гераничев, а третьим – латвиец Андрей Расторгуев.
Украинец Александр Жирный с одним промахом на первом огневом рубеже стал 15-м, отстав от победителя более, чем на две минуты.
Преследование. Мужчины:
1. Александр Логинов (0+0+0+1) 31:48.2
2. Евгений Гараничев (0+0+1+0) +27.8
3. Андрей Расторгуев (0+1+1+2) +59.5
...
15. Александр Жирный (1+0+0+0) +2:04.7
Фото: biathlon.com.ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:56
Народный депутат анонсировал серьезные изменения в Верховной Раде
|
15:28
Прах Александра Олеся упокоился на Лукьяновском кладбище в Киеве
|
15:27
|
15:08
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0