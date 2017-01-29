Украинец стал 14-м на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня награды разыграли мужчины

Лучшим фигуристом континента пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес, сообщает «Сегодня».

«Серебро» у россиянина Максима Ковтуна, «бронза» у его соотечественника Михаила Коляды.

Украинец Иван Павлов финишировал на 14-м месте.

Фото: Biathlon.com.ua.