Украинец стал 14-м на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию сегодня награды разыграли мужчины
Лучшим фигуристом континента пятый раз подряд стал испанец Хавьер Фернандес, сообщает «Сегодня».
«Серебро» у россиянина Максима Ковтуна, «бронза» у его соотечественника Михаила Коляды.
Украинец Иван Павлов финишировал на 14-м месте.
Фото: Biathlon.com.ua.
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Теги: Украина, фигурное катание, чемпионат
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