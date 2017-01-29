Украинская пара вошла в десятку на ЧЕ в танцах на льду

На чемпионате Европы по фигурному катанию были разыграны награды в танцах на льду
Лучшей танцевальной парой континента стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте (186,64), с «бронзой» россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (186,56), сообщает «Сегодня».
Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин заняли девятое место (154,65).
Фото: navka-ice-queen.forumisrael.net
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Теги: Украина, фигурное катание, чемпионат
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