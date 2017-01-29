Американская теннисистка установила уникальное достижение

Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии
В финале 35-летняя американка обыграла свою старшую сестру Венус - 6:4, 6:4, сообщают «Вести».
Счет в личных встречах стал 17-11 в пользу младшей сестры.
Победа в Австралии стала для Серены седьмой на турнире. Ранее она это делала в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.
Победа стала для неё 23-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю Уильямс-младшая превзошла достижение немки Штефи Граф.
Фото: «Вести».
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Теги: Australian Open, Серена Уильямс, теннис
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