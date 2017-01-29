Американская теннисистка установила уникальное достижение

Серена Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии

В финале 35-летняя американка обыграла свою старшую сестру Венус - 6:4, 6:4, сообщают «Вести».

Счет в личных встречах стал 17-11 в пользу младшей сестры.

Победа в Австралии стала для Серены седьмой на турнире. Ранее она это делала в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.

Победа стала для неё 23-й на турнирах Большого шлема. По этому показателю Уильямс-младшая превзошла достижение немки Штефи Граф.

Фото: «Вести».