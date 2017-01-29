Российская олимпийская чемпионка получила пожизненное наказание

Россиянка Татьяна Лебедева пожизненно отстранена от работы в исполнительном комитете Всемирной ассоциации олимпийцев (ВОА)
Такое решение принял исполком ВОА, экстренно собранный после заявления МОК о результатах перепроверки допинг-пробы легкоатлетки с Олимпиады-2008, сообщают «Вести».
Перепроверка обнаружила в пробе туринабол, из-за чего Лебедева была лишена двух серебряных медалей Игр в Пекине. Россиянка сразу же покинула исполком ВОА.
Исполком ВОА рекомендует Российской ассоциации олимпийцев приостановить членство Лебедевой в организации.
У россиянки остались «золото» и «бронза» Олимпиады в Афинах.
Фото: lenta.ru.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
19:59
|
19:38
|
18:59
В Украине, Финляндии и Турции больше всего граждан, готовых защищать страну
|
18:53
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0