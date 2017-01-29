«Кривбасс» обыграл «Дженералз»

В Кривом Роге завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал киевский «Дженералз» и обыграл соперника
Матч завершился в серии буллитов с общим счетом 4:3, сообщает «УНИАН».
«Кривбасс» - «Дженералз» - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Пидгурский (Куцевич, Коваленко), 09:40, 1:1 - Янишевский (Костюк), 28:27, 1:2 - Овчинников (Костюк, Янишевский), 30:17, 2:2 - Рябенко (Попов, Савченко), 34:08, 2:3 - Скрипец (Янишевский), 50:56, 3:3 - Секирко (Попов), 58:31, 4:3 - Кирилл Белоусов (Б).
Фото: uhl.com.ua
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