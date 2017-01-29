«Будивельник» и «Химик» победили в Суперлиге

28 января, состоялись три матча чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги, в двух из которых лидеры турнирной таблицы - «Будивельник» и «Химик» - одержали очередные победы

В Киеве «Будивельник» деклассировал «Волыньбаскет» со счетом 80:48, сообщает «УНИАН».

Существенная разница в классе оставляла крайне мало иллюзий касательно итога отчетного поединка. Несмотря на ожесточенное сопротивление гостей хозяева сразу принялись доказывать свое превосходство. Анисимов в первой атаке открыл счет. Впоследствии Горбенко увеличил его трехочковым. Дейна размочил счет, когда киевляне уже оторвались на семь баллов. «Будивельник» держал преимущество до конца четверти. На последних секундах разница уже достигла 10 баллов. И в дальнейшем столичный клуб только наращивал преимущество, доведя его до «+32».

«Химик» уверенно победил в Кременчуге, одолев «Кремень» со счетом 96:68. Гости и фавориты матча проиграли первую четверть (11:18), свели вничью вторую, но затем быстро выравняли положение и до конца матча только увеличивали свое преимущество.

БК «Кремень» – БК «Химик» - 68:96 (18:11, 22:22, 22:35, 6:28)

Самые результативные:

БК «Кремень»: Хамзаев 15 оч.

БК «Химик»: Смит 22 оч.

«Политехник» – БИПА - 94:98 ОТ (13:25, 25:25, 21:23, 27:13, 8:12)

Самые результативные:

«Политехник» – Арабаджи 24, Рочняк 22+9 пд, Столикер 12 пд.

БИПА – Фандербурк 25, Ткаченко 17, Челован 14+10 пд,

«Будивельник» – «Волыньбаскет» – 80:48 (19:9, 22:17, 16:17, 23:5)

Самые результативные игроки:

«Будивельник»: Анисимов - 12 очков, 10 подборов, 3 передачи, 1 блок-шот; Стефенс - 12 очков, 6 подборов, 2 передачи.

«Волыньбаскет»: Дейна - 13 очков, 5 подборов.

Фото: fbu.ua