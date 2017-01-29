«Сталь» подписала бразильского хавбека

Бразильский хавбек Леандро Да Силва стал игроком каменской «Стали»

31-летний полузащитник Леандро Да Силва подписал с каменским клубом контракт, который рассчитан до лета 2018-го года, сообщает «Корреспондент.net».

Украинским поклонникам футбола Леандро Да Силва известен по выступлениям в киевском Арсенале (2011-2013-й годы). В последнее время Да Силва выступал за российскую «Волгу» из Нижнего Новгорода.

Вероятнее всего, подписание бразильского хавбека прерогатива главного тренера «Стали» Леонида Кучука, который знает возможности Да Силвы по совместной работе в киевском «Арсенале».

Фото: ФК «Сталь».