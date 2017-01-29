НБА. «Голден Стэйт» не оставляет шансов «Лос-Анджелес Клипперс», «Кливленд» сильнее «Бруклина» + ВИДЕО

Прошли очередные игры в рамках регулярного чемпионата НБА в одной из таких «Голден Стэйт» камня на камне не оставил от «Клипперс».

«Голден Стэйт Уорриорз» сокрушил гостей из Лос-Анджелеса со счетом 144:98 в матче регулярного чемпионата НБА. Как видим «Войны» переиграли гостей с разницей в 46 очков.

Хозяева «Оракл-арены» на голову превосходили противную сторону, у которых явно был не их день, также на игре «Лос-Анджелеса» сказывается отсутствие разыгрывающего защитника Криса Пола. Лучшим в составе победителей стал Стефен Карри, который записал на свой счет 43 очка, а также добавил к ним 9 подборов и 6 передач. Его одноклубник Кевин Дюрант набрал почти вдвое меньше в его активе 23 набранных пункта, 4 подбора и 7 передач.

В составе гостей больше других забросил Блэйк Гриффин, который занес себе в актив 20 очков, 4 подбора и 2 результативные передачи.

Видеообзор матча к вашему вниманию:

Лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» добыл победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:116. Встреча прошла на арене «Куикен-Лоанс» в Кливленде. По итогам трех четвертей перевес «Кавальерс» составлял 21 очко, но «Нетс» удалось совершить рывок и навязать борьбу в концовке.

Лучшим в плане результативности в составе триумфаторов стал Леброн Джеймс, у которого в активе 31 набранный балл и 11 результативных передач. А Кайри Ирвинг набросал на 28 очков.

В составе проигравших 18 очков на счету Шона Килпатрика, 17 пунктов у Бояна Богдановича.

Эта неудача стала для «Бруклина» уже четвертой кряду и 15 в последних 16 встречах.

Представляем к вашему вниманию видеообзор поединка: