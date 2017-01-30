Украинский боксер одержал двадцатую победу на профи-ринге

В Лас-Вегасе прошел вечер бокса в рамках которого на ринг вышел 30-летний украинский боец Иван Редкач (20-2-1, 16 КО)
Соперником украинца был 35-летний американец Дэмонд Брок (13-4-1, 4 КО), сообщает «Сегодня».
Редкач считался очень перспективным и ожидалось, что он может получить титульный бой. Однако за последние два года Иван потерпел два поражения и свел один поединок вничью.
Теперь, чтобы восстановить свои высокие позиции в рейтингах украинцу нужны победы. Редкач тактически здорово провел поединок против Брока. Сначала вымотал того, а в восьмом раунде добил.
Фото: ВКонтакте
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: бокс, Иван Редкач, США
Последние новости
|
11:04
|
11:02
|
11:00
В Харькове мошенники сделали из подсолнечника «элитные семена» на 2,5 миллиона (ФОТО)
|
10:46
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0