Команда украинца разгромно проиграла в чемпионате Турции

В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» принимал «Фенербахче»
Украинскому полузащитнику Александру Караваеву не нашлось места среди 11-ти игроков стартового состава «Фенербахче» и данный матч он начал на скамейке запасных, сообщает «Сеодня».
На поле украинец появился на 66-й минуте встречи заменив Салиха Учана, на тот момент счет в матче был 1:1.
За оставшееся время «футболисты «Кайсериспора» еще трижды сумели поразить ворота «канареек».
«Кайсериспор» - «Фенербахче» – 4:1
Голы: Булут (32), Вурал (70, 90+5), Веллитон (88) – Топал (41).
Фото: fenerbahce.org
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Теги: Караваев, Фенербахче, футбол
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