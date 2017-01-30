Команда украинца разгромно проиграла в чемпионате Турции

В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» принимал «Фенербахче»

Украинскому полузащитнику Александру Караваеву не нашлось места среди 11-ти игроков стартового состава «Фенербахче» и данный матч он начал на скамейке запасных, сообщает «Сеодня».

На поле украинец появился на 66-й минуте встречи заменив Салиха Учана, на тот момент счет в матче был 1:1.

За оставшееся время «футболисты «Кайсериспора» еще трижды сумели поразить ворота «канареек».

«Кайсериспор» - «Фенербахче» – 4:1

Голы: Булут (32), Вурал (70, 90+5), Веллитон (88) – Топал (41).

Фото: fenerbahce.org