Победитель Australian Open установил несколько достижений

35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, выиграв Australian Open-2017, установил сразу несколько достижений

Федерер стал первым за 35 лет победителем турнира «Большого шлема», который на пути к титулу обыграл четырех соперников из Топ-10: Томаша Бердыха, Кеи Нисикори, Стэна Вавринку и Рафаэля Надаля, сообщает «Сегодня».

Последний раз подобное удавалось 17-летнему Матсу Виландеру на «Ролан Гаррос"-1982.

Швейцарец стал самым низкорейтинговым победителем турнира «Большого Шлема» за 13 лет. В качестве 17-го сеянного в последний раз турнир «Большого Шлема» выиграл американец Пит Сампрас, который в 2002 году победил на US Open.

Федерер стал самым возрастным победителем мэйджора за последние 45 лет. Роджер выиграл свой 18-й титул на Grand Slam в 35 лет. До этого в 1972 году Кен Розуолл выиграл Australian Open в возрасте 37 лет. В рейтинге же самых возрастных чемпионов мэйджоров в открытой эре Федерер занимает второе место.

Федерер первым после Гастона Гаудио на «Ролан Гаррос"-2004 выиграл три пятисетовика на пути к титула «Шлема».

Фото: ogsport.ru