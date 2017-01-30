Японец побил мировой рекорд в плавании

Японский пловец Иппэй Ватанабэ побил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом в 50-метровом бассейне на турнире в Токио

В воскресенье 19-летний Ватанабе проплыл дистанцию за 2 минуты 6,67 секунды, став первым выплывшим из 2 минут 7 секунд, сообщает «Сегодня».

Прежний мировой рекорд на данной дистанции принадлежал японцу Акихиро Ямагучи (2.07,01) и был установлен в сентябре 2012 года.

Фото: Twitter