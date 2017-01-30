«Селтик» побил свой 50-летний рекорд

В матче 22-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» на своем поле разгромил «Хартс»
«Кельты» продлили серию домашних матчей без поражений в местных турнирах до 27 игр, побив собственный рекорд 1967 года, сообщает «Сегодня».
В сезоне-1966/67 «Селтик» не проигрывал 26 домашних матчей под руководством легендарного Джока Стейна, с которым клуб в том сезоне выиграл все возможные турниры: Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок Шотландии, а также Кубок шотландской лиги.
В нынешнем сезоне после 22 туров «Селтик» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Шотландии, опережая «Рейнджерс» на 22 очка.
Фото: celticfc.net
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