Команда Формулы 1 прекращает существование

Команда «Манор» не нашла нового владельца и покинет Формулу 1
«Не появилось никакой стабильной операционной или финансовой структуры, готовой поддержать непрерывную деятельность команды», - сообщили в FRP Advisory, компании, которая управляет британской конюшней, сообщают «Вести».
Заключительные формальности по закрытию команды будут проведены на этой неделе после выплаты сотрудникам январской зарплаты.
Сезон-2017 в Формуле 1 стартует 26 марта в Мельбурне.
Фото: «Вести».
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