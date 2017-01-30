Команда Формулы 1 прекращает существование

Команда «Манор» не нашла нового владельца и покинет Формулу 1

«Не появилось никакой стабильной операционной или финансовой структуры, готовой поддержать непрерывную деятельность команды», - сообщили в FRP Advisory, компании, которая управляет британской конюшней, сообщают «Вести».

Заключительные формальности по закрытию команды будут проведены на этой неделе после выплаты сотрудникам январской зарплаты.

Сезон-2017 в Формуле 1 стартует 26 марта в Мельбурне.

Фото: «Вести».