В Кубке Англии установили историческое достижение

Кубок Англии продолжает удивлять

В 1/8 финала пробились только пять клубов Премьер-лиги, так на этой стадии сыграют две команды из пятого английского дивизиона, сообщают «Вести».

Это стало известно после того, как «Саттон Юнайтед» на своем поле обыграл «Лидс Юнайтед» (1:0).

Ранее в число 16-ти сильнейших пробился «Линкольн Сити», который на своем поле оказался сильнее лидера Чемпионшипа клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).

Для «Саттона» выход в 1/8 финала Кубка Англии случился впервые в истории. Команда после 28 проведенных матчей располагается на 16-й строчке в турнирной таблице 5-го английского дивизиона. «Линкольн Сити» занимает первое место после такого же количества сыгранных встреч.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» (4:0), а «Лестер» ждет переигровка с «Дерби».

Фото: PHL