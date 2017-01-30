В Кубке Англии установили историческое достижение

Кубок Англии продолжает удивлять
В 1/8 финала пробились только пять клубов Премьер-лиги, так на этой стадии сыграют две команды из пятого английского дивизиона, сообщают «Вести».
Это стало известно после того, как «Саттон Юнайтед» на своем поле обыграл «Лидс Юнайтед» (1:0).
Ранее в число 16-ти сильнейших пробился «Линкольн Сити», который на своем поле оказался сильнее лидера Чемпионшипа клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1).
Для «Саттона» выход в 1/8 финала Кубка Англии случился впервые в истории. Команда после 28 проведенных матчей располагается на 16-й строчке в турнирной таблице 5-го английского дивизиона. «Линкольн Сити» занимает первое место после такого же количества сыгранных встреч.
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Уиган» (4:0), а «Лестер» ждет переигровка с «Дерби».
Фото: PHL
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Теги: АПЛ, Кубок Англии, футбол
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