Украинские шпажисты стали бронзовыми призерами Кубка Мира

Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды Кубка Мира

В немецком Хайденхайме завершился Кубок Мира по фехтованию, сообщает «Корреспондент.net».

Для Украины состязания прошли со знаком плюс. Благодарить за это нужно нашу команду по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Анатолия Герея и Владимира Станкевича-младшего, которая сумела завоевать бронзовые медали соревнований.

В полуфинале наши ребята уступили французам – 29:45, а в противостоянии за третье место выстояли против соперников из Китая – победа 36:29.

Фото: noc-ukr.org