Украинские шпажисты стали бронзовыми призерами Кубка Мира

Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды Кубка Мира
В немецком Хайденхайме завершился Кубок Мира по фехтованию, сообщает «Корреспондент.net».
Для Украины состязания прошли со знаком плюс. Благодарить за это нужно нашу команду по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Анатолия Герея и Владимира Станкевича-младшего, которая сумела завоевать бронзовые медали соревнований.
В полуфинале наши ребята уступили французам – 29:45, а в противостоянии за третье место выстояли против соперников из Китая – победа 36:29.
Фото: noc-ukr.org
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Теги: кубок мира, Украина, фехтование
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