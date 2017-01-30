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Украинские шпажисты стали бронзовыми призерами Кубка Мира

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Для Украины состязания прошли со знаком плюс

Сборная Украины по фехтованию на шпагах завоевала бронзовые награды Кубка Мира

В немецком Хайденхайме завершился Кубок Мира по фехтованию, сообщает «Корреспондент.net».

Для Украины состязания прошли со знаком плюс. Благодарить за это нужно нашу команду по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Анатолия Герея и Владимира Станкевича-младшего, которая сумела завоевать бронзовые медали соревнований.

В полуфинале наши ребята уступили французам – 29:45, а в противостоянии за третье место выстояли против соперников из Китая – победа 36:29.

Фото: noc-ukr.org

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Теги: кубок мира, Украина, фехтование

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