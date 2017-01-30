Первая ракетка Украины сохранила 13-е место в рейтинге WTA

Сегодня был обновлен рейтинг WTA
Первая ракетка Украины а Элина Свитолина сохранила за собой 13-ю позицию, киевлянка Леся Цуренко опустилась на 54-е место, Катерина Бондаренко – на 81, сообщает «Сегодня».
Катерина Козлова поднялась на 99-е место. вернувшись в топ-100.
Ангелина Калинина преодолела более 300 строчек мировой классификации теперь занимает 410 позицию (ее положение в рейтинге значительно улучшится через неделю, когда в зачет попадут очки, заработанные киевлянкой на турнире в Весли-Чапел).
Американка Серена Уильямс, выигравшая в субботу Australian Open, вернулась на первое место в рейтинге.
Топ-10 рейтинга WTA на 30 января:
1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков
2 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 7115
3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073
5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4985
6 (3). Агнешка Радванска (Польша) – 4915
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) – 4720
8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (8). Мэдисон Киз (США) – 3897
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705
Фото: «Комментарии»
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