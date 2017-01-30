Пайе стал игроком Марселя. Официально

Французский Марсель завершил переход опального хавбека из Вест Хэма Димитри Пайе и представил его в качестве игрока своей команды.

Официальный сайт марсельского Олимпика сообщил о подписании соглашения с 29-летним атакующим полузащитником сборной Франции.

Информируется, что футболист успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт длительностью в 4,5 года. Официально сумма сделки не разглашается, но по данным многих источников в Англии и Франции «Южанам» пришлось расстаться с 30-ю миллионами европейской валюты.

Также как ранее стало известно хавбек пошел на понижение своей заработной платы, теперь Пайе будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю, что на 25 тысяч меньше, чем он получал в составе «Молотобойцев».

Представление футболиста состоится сегодня в 14:30 по местному времени в присутствии президента клуба Жака-Анри Эйро и спортивного директора Андони Субисарреты.

За полтора года выступлений в составе столичной команды Димитри успел провести 66 матчей во всех турнирах и записать на свой счет 25 точных ударов в цель + 33 результативные передачи.

Напомним, что Пайе уже имеет опыт выступлений за «Провансальцев» в период с 2013 по 2015 год. Именно из Марселя летом 2015-го года игрок перебрался в Лондон за 15 миллионов евро. Таким образом Вест Хэм, помимо полученной прибыли избавился от бунтующего и требующего трансфер футболиста, который несомненно портил микроклимат в команде.