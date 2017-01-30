Сборная Украины по биатлону заняла 2-е место на ЧЕ

Сборная Украины по биатлону завоевала 2-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы в польском Душники-Здруй

На счету украинской сборной 4 награды - 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы, сообщает «УНИАН».

Золотую медаль в спринтерской гонке у женщин завоевала Юлия Джима.

Серебро (в гонке преследования) также на счету нашей олимпийской чемпионки Сочи-2014 в эстафете.

Бронзы были завоеваны в женской индивидуальной гонке (Анастасия Меркушина и смешанной эстафете - Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко).

В активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - золото, серебро и бронза. У Меркушиной - две бронзы. Первое место в общекомандном зачете на счету сборной России - 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды (13), у команд Болгарии, Норвегии, Латвии и Польши по 1-3 медали в активе.

Чемпионат Европы по биатлону проходил в Польше с 25 по 29 января.

Фото: biathlon.com.ua