России не допустили к отбору на Паралимпиаду-2018

Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане
IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации, сообщает «Сегодня».
Данные санкции препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.
Заседание исполкома IPC, на котором обсуждалось предложение ПКР, состоялось в воскресенье в Бонне.
Фото: «Сегодня».
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Теги: Паралимпиада, Россия, Южная Корея
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