Пять клубов АПЛ обвиняются в насилии над детьми

Лондонские «Арсенал», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Челси» обвиняются в насилии над детьми в прошлом

По информации источника в полиции, на данный момент ведется расследование по 255 случаям сексуального домогательства над детьми в 77 клубах страны, сообщает «Сегодня».

Помимо лондонских команд три клуба сейчас выступают в Чемпионшипе, еще три – в третьем и четвертом дивизионах, остальные 66 – в низших лигах.

В ноябре FA начала расследование в связи с сообщениями о домогательствах к юношам со стороны тренеров. Два десятка пострадавших, некоторые из которых раскрыли свою анонимность, обратились в Профессиональную футбольную ассоциацию с этой информацией.

В декабре сообщалось, что британская полиция расследует уже несколько сотен случаев сексуального домогательства к подросткам в академиях футбольных клубов.

Фото: PHL