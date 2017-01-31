Игрок «Днепра» перешел в «Стандард»

Бельгийский «Стандард» сообщил о трансфере игрока «Днепра» Валерия Лучкевича

Срок контракта, а также сумма отступных не разглашаются, сообщает «Сегодня».

Ранее сообщалось, что украинец обойдется бельгийцам в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и один в Кубке страны, забив два гола.

Ранее он отклонил предложение киевского «Динамо» из-за ситуации в Украине.

Фото: standard.be