Игрок «Днепра» перешел в «Стандард»

Бельгийский «Стандард» сообщил о трансфере игрока «Днепра» Валерия Лучкевича
Срок контракта, а также сумма отступных не разглашаются, сообщает «Сегодня».
Ранее сообщалось, что украинец обойдется бельгийцам в 1,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Лучкевич провел 10 матчей в чемпионате Украины и один в Кубке страны, забив два гола.
Ранее он отклонил предложение киевского «Динамо» из-за ситуации в Украине.
Фото: standard.be
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