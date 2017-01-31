Украинец будет играть за «Барселону»

Украинский центровой Владимир Герун усилит состав дубля «Барселоны»

Об этом сообщает предыдущий клуб украинца «Клавихо», который представляет лигу LEB Gold – второй дивизион испанского баскетбола, сообщает «Сегодня».

Причиной прекращения сотрудничества является выплата Барселоной компенсации за переход игрока

В текущем сезоне в составе «Клавихо» Герун набирал 14,7 очка и делал 6,8 подбора в среднем за игру.

До этого украинец выступал за еще один клуб лиги LEB Gold – в прошлом сезоне он выступал за «Ллеиде», в составе которого набирал, 11,8 очка, делал 6,7 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

Будучи суперперспективным талантом Герун пробовал свои силы в NCAA, несмотря на запрет «Днепра», которому принадлежал его контракт, в университетах Западной Вирджинии и Портленда, но особого успеха там не добился.

Вторая команда «Барселоны» на данный момент занимает последнее место во втором испанском дивизионе, имея всего 3 победы в 21 матче.

Фото: twitter